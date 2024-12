Beliebteste Lebensmittel: Schokolade, Weingummi und Co. überholen die Wurst

1 Lieber Gummischlange als Bratwurst: Die Deutschen geben in diesem Jahr mehr Geld für Süßes aus. (Archivbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Wofür geben Kunden beim Einkaufen am meisten Geld aus? Im Ranking der Lebensmittel-Sortimente gibt es einen neuen Spitzenreiter, wie eine Analyse zeigt.











Süßwaren sind bei Menschen in Deutschland so gefragt wie keine andere Lebensmittelgruppe. 245 Euro wird in diesem Jahr im Schnitt pro Kopf für Artikel wie Schokolade, Gummibärchen oder Pralinen ausgegeben, wie eine Analyse des Marktforschungsunternehmens NIQ zeigt. Süßes verdrängt damit das Sortiment Wurst vom ersten Platz, das in den vergangenen Jahren das Lebensmittel-Ranking angeführt hatte und auf Ausgaben von 235 Euro pro Kopf kommt.