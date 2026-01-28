Von viralen Serienfiguren über Y2K-Revival bis hin zu kreativen DIY-Ideen: Die Faschingssaison 2026 bringt frische Kostümtrends, die Popkultur, Nostalgie und Individualität perfekt verbinden.
Streaming-Hits, Kinofilme und Videospiele liefern 2026 auch in Stuttgart die wichtigsten Vorlagen für angesagte Faschingskostüme. Charaktere aus Serien und Filmen dominieren die Straßen und Partys, während Social Media dafür sorgt, dass auch Nebenfiguren plötzlich Kultstatus erreichen. Besonders gefragt sind Looks mit hohem Wiedererkennungswert, die sich gleichzeitig individuell interpretieren lassen.