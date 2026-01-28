Von viralen Serienfiguren über Y2K-Revival bis hin zu kreativen DIY-Ideen: Die Faschingssaison 2026 bringt frische Kostümtrends, die Popkultur, Nostalgie und Individualität perfekt verbinden.

Streaming-Hits, Kinofilme und Videospiele liefern 2026 auch in Stuttgart die wichtigsten Vorlagen für angesagte Faschingskostüme. Charaktere aus Serien und Filmen dominieren die Straßen und Partys, während Social Media dafür sorgt, dass auch Nebenfiguren plötzlich Kultstatus erreichen. Besonders gefragt sind Looks mit hohem Wiedererkennungswert, die sich gleichzeitig individuell interpretieren lassen.

Y2K und 90s Revival Baggy- und Low waist Jeans, Crop-Tops, Neonfarben und Plateau-Sneaker: Der Y2K-Style feiert ein starkes Comeback – nicht nur in der Faschingszeit. Die Ästhetik der 90er und frühen 2000er-Jahre trifft auf moderne Schnitte und Materialien. Retro-Outfits mit Popstar-Vibes und Serienreferenzen gehören zu den meistgewählten Looks der Saison.

Fantasy, Hexen und magische Wesen

Märchenhafte Styles setzen 2026 in Stuttgart ein klares Fashion-Statement. Hexen, Feen, Elfen und mystische Wesen werden mit Glitzer, LED-Details und auffälligem Make-up neu interpretiert. Besonders beliebt sind dunkle, elegante Looks mit Gothic- und Dark-Fantasy-Einflüssen, aber auch Pastelltöne a la Wicked sind diese Faschingssaison sehr beliebt.

Nachhaltig und kreativ verkleidet

DIY-Kostüme, Secondhand-Pieces und Upcycling-Ideen gewinnen weiter an Bedeutung. Alte Kleidungsstücke werden neu kombiniert, Materialien kreativ zweckentfremdet. So entstehen individuelle Outfits mit Persönlichkeit – nachhaltig, stylisch und fernab von Massenware. Das tut nicht nur der Umwelt und dem Geldbeutel gut, man läuft so auch keinesfalls Gefahr, das gleiche Outfit wie jemand anderes zu tragen.

Klassiker neu interpretiert

Krankenschwestern, Hexen, Vampire und Clowns bleiben Dauerbrenner, erscheinen 2026 jedoch in moderneren Designs. Klare Linien, monochrome Farbkonzepte und hochwertige Stoffe verleihen traditionellen Kostümen ein zeitgemäßes Update.

15 beliebte Kostümideen 2026

Einzelkostüme

Y2K Popstar wie Britney Spears oder Hannah Montana

Serienheld aus Stranger Things

Anime-Charakter

Dark Fairy im Gothic-Look

Glinda oder Elphaba von Wicked

Duo-Kostüme

Glinda und Elphaba von Wicked

Barbie und Ken

Engel und Teufel

Eleven und Vecna von Stranger Things

Nancy und Jonathan von Stranger Things

Pirat und Meerjungfrau

Gruppen-Kostüme

Die Friends von Friends

Die Gang von Stranger Things

90s-Girlgroup oder Boyband

Bratz-Dolls

Die Kostümtrends 2026 stehen für Kreativität, Individualität und Lust auf Inszenierung. Zwischen Retro-Flashbacks, Popkultur und nachhaltigen Ideen entsteht ein bunter Mix, der Fasching einmal mehr zur Spielwiese für Trends und persönliche Styles macht.