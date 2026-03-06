Wegen der Sparzwänge in Stuttgart standen Brezel Race und Women’s Cycling Grand Prix deutlich auf der Kippe. Nun rettet die Region die Events. Doch manches wird anders.

Das Geld in Stuttgart ist knapper denn je. Mehrere Veranstaltungen fallen dem Sparzwang zum Opfer; etwa das historische Volksfest und das Literaturfestival. Und auch das bekannteste Amateurradrennen der Region Brezel Race sowie das Profiradrennen Women’s Cycling Grand Prix standen deutlich auf der Kippe. Denn die Landeshauptstadt hatte beschlossen, zunächst kein Geld mehr für die Sportevents bereitzustellen. Doch nun springt die Region ein.

In der jüngsten Ausschusssitzung für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung hatte der Verband Region Stuttgart beschlossen, die Veranstaltungen im Jahr 2026 mit 250 000 Euro zu fördern. Darüber informiert der Verband in einer Pressemitteilung. In der Vergangenheit hatten Stadt und Region das Profirennen der Frauen und das Amateur-Straßenrennen gemeinsam gefördert. Beim Brezel Race waren zuletzt 4000 Menschen mitgefahren.

Start- und Zielort soll jedes Jahr wechseln

Künftig sollen die beiden Veranstaltungen an einem Tag in einer Kommune der Region Stuttgart beginnen und enden. Der Start- und Zielort soll jedes Jahr wechseln; immer anderswo in einem der fünf Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg oder Rems-Murr. Der jeweilige Austragungsort soll von einer „höheren mediale Präsenz profitieren“, heißt es, zugleich habe dieser einen höheren Organisationsaufwand. Daher soll sich die bisher vorgesehene Eigenbeteiligung der Kommune halbieren.

In welcher Kommune die Radrennen in diesem Jahr beginnt und endet, ist noch geheim. „Wir sind gerade noch in der finalen Abstimmung mit der Kommune, in der das Rennen stattfinden soll“, sagt Alexandra Aufmuth, die Sprecherin des Regionalverbands. „Sobald die Abstimmung abgeschlossen ist, werden wir über den Austragungsort informieren.“

Zuletzt fuhren beim Brezel Race 4000 Menschen mit. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Und noch eine Neuerung gibt es: Der Regionalverband fördert dieses Jahr und voraussichtlich auch im Jahr 2027 eine inklusive Radsportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung.

Dies soll die Radsportnacht in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) bereichern. Zurück geht das Ganze auf eine Kooperation des Württembergischen Radsportverbands mit dem Landesdachverband der Special Olympics Baden-Württemberg.