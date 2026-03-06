Wegen der Sparzwänge in Stuttgart standen Brezel Race und Women’s Cycling Grand Prix deutlich auf der Kippe. Nun rettet die Region die Events. Doch manches wird anders.
Das Geld in Stuttgart ist knapper denn je. Mehrere Veranstaltungen fallen dem Sparzwang zum Opfer; etwa das historische Volksfest und das Literaturfestival. Und auch das bekannteste Amateurradrennen der Region Brezel Race sowie das Profiradrennen Women’s Cycling Grand Prix standen deutlich auf der Kippe. Denn die Landeshauptstadt hatte beschlossen, zunächst kein Geld mehr für die Sportevents bereitzustellen. Doch nun springt die Region ein.