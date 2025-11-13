Das Adventsdörfle in Leonberg findet in diesem Jahr nur an drei statt an vier Wochenenden statt. Dafür gibt es klare Gründe. Aber es wird auch Neues geboten.

Doch keine Rückkehr zur klassischen Adventsdörfle-Version: Nachdem die vorweihnachtliche Veranstaltung auf dem Leonberger Marktplatz im vergangenen Jahr nur am ersten Adventswochenende stattgefunden hatte, haben sich viele Stammbesucher auf eine Wiederaufnahme des vollem Programms gefreut. Nun gibt die Stadt aber bekannt, dass dies erneut nicht möglich sei – der Markt wird nur an den ersten drei Adventswochenenden statt an allen vier öffnen.

Wie Theresa Stiller von der Pressestelle der Stadt Leonberg auf Anfrage mitteilt, liegt ein Grund dafür in der Zahl der eingegangenen Bewerbungen der Vereine, Schulen und Organisationen. Sie bewirtschaften das Adventsdörfle, für das insgesamt 27 Anmeldungen eingegangen seien. „Damit an jedem Wochenende gleich viele Hütten in Betrieb sind, fand die Einteilung auf neun Hütten an drei Wochenenden statt“, sagt Stiller.

Für den Abbau bleibt vor Weihnachten wenig Zeit

Doch nicht nur die Zahl der Betreiber hat zur verkürzten Ausgabe beigetragen – auch der späte Termin des vierten Adventswochenendes unmittelbar vor Weihnachten erweist sich als logistisch ungeschickt. Denn dadurch bleibe kaum Zeit für den Abbau. „Dies ist auch für die ehrenamtlichen Hüttenbetreiber aus Vereinen, Schulen und Organisationen eine große Herausforderung“, erklärt Theresa Stiller.

Dennoch soll es ein umfangreiches Angebot geben: Freitags, samstags und sonntags verkaufen die heimischen Vereine und Einrichtungen verschiedene weihnachtliche Speisen und Getränke. Das Rahmenprogramm mit Auftritten und Vorführungen wird jeweils kurz vor den Veranstaltungswochenenden bekannt gegeben.

Sechs Verkaufsstände kommen beim Adventsdörfle neu hinzu

Schon jetzt steht jedoch fest: An den drei Sonntagen wird im Alten Rathaus ein kostenfreies Puppentheater geboten. Jede Woche wird ein anderes Stück gezeigt – mit zwei Aufführungen um 14 und um 16 Uhr.

Und auch wenn das Adventsdörfle etwas kürzer ausfällt, gibt es eine freudige Nachricht für alle Weihnachtsliebhaber: Der Markt wird um sechs zusätzliche Verkaufsstände erweitert. Darin präsentieren lokale Händlerinnen und Händler Keramik, Weihnachtsdekoration, Handgenähtes und vieles mehr. Die Buden sind aus rechtlichen Gründen aber nur an den Freitagen und Samstagen geöffnet. ﻿

Adventsdörfle Leonberg

Öffnungszeiten

Am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende

Verkauf

Buden, die weihnachtliche Waren ﻿anbieten, sind nur freitags von 17 bis 22 Uhr und samstags von 14 bis 22 Uhr geöffnet.

Einkaufsnacht Geschäfte in der Leonberger Altstadt verlängern ihre Öffnungszeit am Freitag, 28. November, bis 22 Uhr.

