Das Adventsdörfle in Leonberg findet in diesem Jahr nur an drei statt an vier Wochenenden statt. Dafür gibt es klare Gründe. Aber es wird auch Neues geboten.
Doch keine Rückkehr zur klassischen Adventsdörfle-Version: Nachdem die vorweihnachtliche Veranstaltung auf dem Leonberger Marktplatz im vergangenen Jahr nur am ersten Adventswochenende stattgefunden hatte, haben sich viele Stammbesucher auf eine Wiederaufnahme des vollem Programms gefreut. Nun gibt die Stadt aber bekannt, dass dies erneut nicht möglich sei – der Markt wird nur an den ersten drei Adventswochenenden statt an allen vier öffnen.