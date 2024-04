Jetzt beginnt wieder die Ausflugssaison. Der Burgholzhofturm öffnet am 1. Mai und bietet dann an den Wochenenden seinen Besuchern einen Rundumblick ins Strohgäu, das Fils- und das Remstal.

„Der Burgholzhofturm hat eine ganz besondere Atmosphäre und bietet einen wahnsinnig tollen Blick in alle Richtungen“, sagt der Fördervereinsvorsitzende Roland Schmid. Auch der Platz, an dem er stehe, sei „einfach wunderbar“. Es gehe immer ein kleines Lüftchen oder mal ein kräftiger Wind an der Hangkante. „Dort zu sitzen ist einfach schön und gemütlich. Nicht umsonst kommen so viele Wanderer und Gruppen.“ Und auch der denkmalgeschützte Turm selbst ist eine Attraktion: mit 358 Metern ist er der höchste Punkt Bad Cannstatts.

28 Vereine und rund 300 Helfer sind aktiv

Für die neue Saison, die in diesem Jahr am 1. Mai startet, ist bereits alles vorbereitet: 28 Vereine, Schulen und Initiativen mit rund 300 Helfern sorgen an den Wochenenden für Verpflegung und dafür, dass Wanderer, Spaziergänger und Besucher den Rundumblick ins Strohgäu, das Fils- und das Remstal genießen können.

Beliebtes Ausflugsziel seit 1891

Der Turmförderverein sorgt an den nicht vergebenen Wochenenden für die Öffnung, aber nicht für eine Bewirtung. An den Samstagen bieten die Vereine ab Mittag und an den Sonntagen von 9 bis 18 Uhr Sitzgelegenheiten, Getränke und einfache Speisen an.

Der Burgholzhofturm mit seinen rund 25 Metern Höhe ist schon seit 1891 ein sehr gerne besuchtes Ausflugsziel,erklärt Schmid. Er liegt an einem der beliebtesten Wanderwege der Stadt. Viele Jahre war er geschlossen. Von Mitgliedern vom Traditionsverein Pro-Alt-Cannstatt wurde die Renovierung und Wiedereröffnung vorangetrieben. Seit 1987 ist der Turm wieder von April bis Ende Oktober an den Wochenenden geöffnet und wird von Vereinen bewirtschaftet.

Auch Öffnung unter der Woche möglich

Unter der Woche öffnet Roland Schmid auf Anfrage. Schon in der vergangenen Woche kamen drei Gruppen, um einen Stopp am Turm zu machen. Nicht nur Wandergruppen und Schulklassen rasten hier, auch der Sightseeing-Bus von Stuttgart Marketing hält am Turm und bietet Touristen die Möglichkeit für den Rundumblick von oben.

So funktioniert die Bewirtschaftung

Die Kooperation mit den Vereinen habe sich hier als Konzept bewährt, sagt Roland Schmid: Der Förderverein Burgholzhofturm, der im Jahr 2000 gegründet wurde, sorgt für die technische Ausstattung, wie Biertische und Bänke, Abfallkörbe, Sonnenschirme, Kühlschränke, Strom und Wasser. Und für das Essen und die Bewirtung sind die Vereine an den Wochenenden zuständig, an denen sie den Turm betreuen. Die Vereine spenden dem Turmförderverein für Neuanschaffungen zehn Euro. „Die Vereine haben im Prinzip keine Kosten“, sagt Schmid.

Wer Interesse hat, als Verein den Turm am Wochenende zu bewirten, oder wer gerne als Besucher die Aussicht genießen und außerhalb der Öffnungszeiten auf den Turm steigen möchte, der meldet sich bei Roland Schmid per E-Mail: rolandschmidstuttgart@gmx.de. Weitere Informationen gibt es unter www.vcv-online.de/termine/burgholzhofturm