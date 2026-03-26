Beliebter Mini-Rummel in Stuttgart: Eliszis Jahrmarkt im Höhenpark Killesberg öffnet – auch bei Schneeregen
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Treiben am Killesberg Schabernack: Die Clowns Eliszi und Nino Böhm. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Seit 1995 bespielt Eliszi Böhm den Stuttgarter Höhenpark mit Theater, Karussell und Schiffsschaukel. An diesem Wochenende geht es wieder los – egal, wie das Wetter wird.

Die Wetteraussichten sind ziemlich durchwachsen, doch Eliszis Jahrmarktstheater läutet an diesem Wochenende im Höhenpark am Stuttgarter Killesberg die Freiluftsaison ein. Am Samstag geht der bei Familien beliebte Mini-Rummel mit historischem Karussell, Schiffsschaukel und Theaterzelt in die 31. Runde – pünktlich zum Beginn der Osterferien in Baden-Württemberg. Seit 1995 bespielen die gelernte Clownin Eliszi Böhm und Uwe Kirchner im Höhenpark die Fläche oberhalb der Sommerblumenwiese.

 

Im Theaterzelt steht am Samstag und Sonntag jeweils um 16 Uhr das Kasperletheater „Der Zauberer Hurilaguri und der kleine weiße Hase“ auf dem Programm. Geeignet ist das Stück für Kinder ab drei Jahren.

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Seit 28 Jahren bespielt Eliszi Böhm mit ihrer Familie das Jahrmarktstheater auf dem Killesberg. Deutlich länger schon steht sie auf der Bühne und lebt ihren Kindheitstraum, den sie gegen alle Widerstände und Fährnisse verwirklicht hat.

Eliszis Jahrmarkt hat bis Anfang November unter der Woche ab 14 Uhr geöffnet, an den Wochenenden und in den Ferien bereits ab 11 Uhr.

 