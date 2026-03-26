Beliebter Mini-Rummel in Stuttgart: Eliszis Jahrmarkt im Höhenpark Killesberg öffnet – auch bei Schneeregen

1 Treiben am Killesberg Schabernack: Die Clowns Eliszi und Nino Böhm. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Seit 1995 bespielt Eliszi Böhm den Stuttgarter Höhenpark mit Theater, Karussell und Schiffsschaukel. An diesem Wochenende geht es wieder los – egal, wie das Wetter wird.











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Die Wetteraussichten sind ziemlich durchwachsen, doch Eliszis Jahrmarktstheater läutet an diesem Wochenende im Höhenpark am Stuttgarter Killesberg die Freiluftsaison ein. Am Samstag geht der bei Familien beliebte Mini-Rummel mit historischem Karussell, Schiffsschaukel und Theaterzelt in die 31. Runde – pünktlich zum Beginn der Osterferien in Baden-Württemberg. Seit 1995 bespielen die gelernte Clownin Eliszi Böhm und Uwe Kirchner im Höhenpark die Fläche oberhalb der Sommerblumenwiese.