Beliebter Ferienspaß in Stuttgart: Anmeldung fürs Waldheim beginnt – Preise steigen

Die Waldheime in Stuttgart haben eine lange Tradition. Jetzt steigen die Preise für das beliebte Ferienangebot. Alles, was Eltern wissen müssen.
Das Wetter lässt den Sommer schon fast erahnen. Viele Eltern verbinden diese Jahreszeit aber nicht nur mit Erdbeereis und Freibad, sondern auch mit sechseinhalb Wochen Ferien, die es zu überbrücken gilt. In Stuttgart haben die Waldheime eine lange Tradition. Sie bieten für Kinder von etwa sechs bis 14 Jahren eine ganztägige Betreuung inklusive Verpflegung und buntem Programm an. Etwa 7300 Kinder verbringen Jahr für Jahr einen Teil ihrer Sommerferien in einem der insgesamt 32 Stuttgarter Waldheime.