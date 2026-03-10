Beliebter Ferienspaß in Stuttgart: Anmeldung fürs Waldheim beginnt – Preise steigen

Die Waldheime in Stuttgart haben eine lange Tradition. Jetzt steigen die Preise für das beliebte Ferienangebot. Alles, was Eltern wissen müssen.

Das Wetter lässt den Sommer schon fast erahnen. Viele Eltern verbinden diese Jahreszeit aber nicht nur mit Erdbeereis und Freibad, sondern auch mit sechseinhalb Wochen Ferien, die es zu überbrücken gilt. In Stuttgart haben die Waldheime eine lange Tradition. Sie bieten für Kinder von etwa sechs bis 14 Jahren eine ganztägige Betreuung inklusive Verpflegung und buntem Programm an. Etwa 7300 Kinder verbringen Jahr für Jahr einen Teil ihrer Sommerferien in einem der insgesamt 32 Stuttgarter Waldheime.

Unsere Empfehlung für Sie Waldheim Feuerbacher Tal Liebeserklärung ans Waldheim – Familie März lebt dort, wo alles begann Sie war Betreuerin, er Gruppenkind. Jahre später werden Diana und Michi März ein Paar. Das Waldheim Feuerbacher Tal ist ihr Lebensmittelpunkt – nicht nur, weil die Familie dort wohnt. So viele sollen es auch diesmal werden. Doch wegen der im Dezember im Rahmen der Haushaltsberatungen gekürzten Zuschüsse für die freien Träger steigen die Preise. Eine Woche Waldheim kostet in diesem Jahr 120 Euro statt 110 Euro im Jahr 2025. Immerhin: für Geschwister und Inhaber einer Familien-Card gibt es weiterhin Ermäßigungen. Wer eine Bonus-Card hat, braucht nichts zu bezahlen. Kinder, die nicht in Stuttgart wohnen, können an den Waldheimferien teilnehmen, für sie gelten aber andere Preise.

Ehrenamtliche gesucht

Gesucht werden noch ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer. In den insgesamt 110 Waldheimwochen sind alljährlich etwa 1500 junge Menschen ab etwa 15 Jahren im Einsatz, um zusammen mit den Kindern schöne Ferien zu erleben. In vielen Einrichtungen können sie die Juleica-Ausbildung machen, eine bundesweit einheitliche Basisschulung für den ehrenamtlichen Einsatz in der Jugendarbeit. Zudem stellen etwa 450 Helferinnen und Helfer in den Waldheimküchen sicher, dass kein Kind hungrig oder durstig bleibt.

Die Waldheimferien sind beliebt, daher ist eine frühzeitige Buchung ratsam. Möglich ist dies ab sofort im Internet unter www.waldheime-stuttgart.de. Dort sind auch weitere Informationen zu den Preisen und zur ehrenamtlichen Mitarbeit zu finden.