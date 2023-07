Beliebte Unternehmen in Baden-Württemberg

1 Der Stuttgarter Personaldienstleiter Centomo belegt den ersten Platz in der Kununu-Auswertung. Foto: Tom Maurer Photography © 2020/ www.tommaurer.de/TOM MAURER PHOTOGRAPHY

Welche Unternehmen in Baden-Württemberg bekommen die besten Bewertungen für den Umgang mit ihren Mitarbeitern? Unsere exklusive Auswertung zeigt: Ein Stuttgarter Unternehmen führt die Kategorie Gehalt und Sozialleistungen an.









Stuttgart - Das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu hat exklusiv für unsere Redaktion ermittelt, welche Unternehmen im Land die besten Bewertungen für den Umgang mit ihren Mitarbeitern erhalten haben. Wir stellen die Top 5 der Firmen vor, die in Baden-Württemberg in der Kategorie Gehalt und Sozialleistungen am besten bewertet wurden.