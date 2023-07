17 Die Karlshöhe in Stuttgart ist beliebt – nicht nur wegen des hübschen Biergartens, sondern auch wegen der grandiosen Aussicht auf die Stadt. Foto: imago/7aktuell

Hohe Türme, kleine Hügel, Burgen, Berge und Wanderwege: Rund um Stuttgart gibt es viel zu sehen – wenn man die richtigen Orte kennt. Eine Übersicht über die besten Aussichtspunkte in der Region.









Der Fernsehturm in Stuttgart ist nicht nur ein Wahrzeichen, ein grandioses Beispiel der Ingenieurskunst – er bietet auch die vermutlich bekannteste Aussichtsplattform in der Region. Von keinem anderen Punkt in und um Stuttgart sieht man so weit in die Ferne wie von dem 217 Meter hohen Turm zwischen Stuttgart-Degerloch und Stuttgart-Sillenbuch: nicht nur auf die Landeshauptstadt selbst, sondern bei guter Fernsicht auch über Weinberge, das Neckartal, die Schwäbische Alb, den Schwarzwald und den Odenwald.