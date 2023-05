1 Auf der Schwarzwaldbahn hält ICE T mit Neigetechnik auf dem Weg zum Bodensee auch in St. Georgen, Villingen, Donaueschingen, Singen und Radolfzell (Archivbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Erstmals fährt ein regulärer ICE mit Passagieren auf der Schwarzwaldbahn von Karlsruhe in Richtung Konstanz. In den Sommermonaten kann jetzt ohne Umsteigen von der Elbe bis an den Bodensee und zurückgefahren werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Premiere auf einer beliebten Touristenstrecke in den Süden: Ein regulärer ICE mit Passagieren ist erstmals auf der Schwarzwaldbahn von Karlsruhe in Richtung Konstanz gefahren. Der aus Hamburg-Altona kommende Zug verließ den Bahnhof im badischen Offenburg am Freitagnachmittag mit einigen Minuten Verspätung.