„Wenn alles Trauma ist, dann ist am Ende nichts mehr Trauma“

1 Der Psychiater und Psychotherapeut Frank Schneider vom Universitätsklinikum Düsseldorf behandelt seit vielen Jahren Menschen mit schweren traumatischen Erlebnissen. Foto: PR/Universitätsklinikum Düsseldorf

Der Psychiater Frank Schneider erklärt, was eine posttraumatische Belastungsstörung ausmacht – und wie eine gute Behandlung aussieht.











Die Begriffe „Trauma“ und „Trauma-Reaktion“ sind in sozialen Medien weit verbreitet– und werden oft falsch verwendet. Der Psychiater Frank Schneider warnt vor einer Verwässerung. Im Interview erklärt er, was eine echte posttraumatische Belastungsstörung ausmacht, wie sie behandelt wird – und warum viele populäre Selbstdiagnosen in die Irre führen.