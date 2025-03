"Let's Dance" ist zurück bei RTL. Am Freitag wurde es für die Promis erstmalig ernst. Für eines der Tanzpaare ist die Reise auch schon wieder vorbei.

Nach der Kennenlern- und Auftaktshow aus der vergangenen Woche startete das beliebte Tanzformat "Let's Dance" am Freitagabend bei RTL vollends (auch über RTL+). Erstmalig traten die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Tanzpartnern an - und für eines der Paare war die "Let's Dance"-Reise auch gleich schon wieder beendet.

Taliso Engel begeistert erneut

Als einer der Favoriten hatte sich in der vergangenen Woche Para-Schwimmer Taliso Engel (22) herauskristallisiert. Auch sein Quickstep mit Patricija Ionel (30) konnte einmal mehr überzeugen. Von der Jury rund um Motsi Mabuse (43) gab es folgerichtig 23 Punkte. Das Weiterkommen war nie in Gefahr und sowieso durch das im Staffelauftakt ertanzte Direktticket sichergestellt.

Lesen Sie auch

Auch Turner Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster (27) kamen mit ihrem Jive auf ein ganz hervorragendes Ergebnis von 23 Punkten. Hambüchen, der gestand, am Anfang "echt weiche Knie gehabt" zu haben, erhielt sogar vom strengen Juror Joachim Llambi (60) lobende Worte.

"Null rhythmische Schwierigkeiten und schöne, kompakte Grundschritte" konnte der feststellen und befand die gezeigte Leistung auf dem Parkett für "sehr ordentlich". Hambüchen und Maruster kommen ebenfalls eine Runde weiter - ebenso wie Reality-TV-Star Leyla Lahouar (28) und Sängerin Jeanette Biedermann (45), die beide krankheitsbedingt pausieren mussten und in der nächsten Woche zurückkehren sollen.

Das Publikum buht Joachim Llambi aus

Doch kann ein gesamter "Let's Dance"-Abend vergehen, ohne dass Joachim Llambi sich an etwas stört? Langjährige Zuschauerinnen und Zuschauer des Programms kennen die Antwort hierauf. Nach dem Wiener Walzer von Sänger Ben Zucker (41) und Malika Dzumaev (34) war es dann so weit.

"Das Problem ist, Musik ist die Grundlage des Tanzens", holte Llambi zu Beginn seiner Ausführungen weit aus. Kenner des Jury-Mitglieds wissen, dass er sich gleich einem Boxer in solchen Momenten den Bewerteten für einen vernichtenden Schlag zurechtlegt.

Denn Zucker habe Rhythmusgefühl vermissen lassen und bei jedem Ansatz danebengelegen. In Zukunft solle er im Takt tanzen. "Eigentlich mit dem letzten Platz zu bewerten", resümiert Llambi, vergibt lediglich einen Punkt und erntet dafür Buhrufe aus dem Publikum.

Dennoch reicht es am Ende für Zucker und Dzumaev. Auch sie kommen eine Runde weiter - trotz ihrer kümmerlichen neun Jury-Punkte.

Das große Zittern für zwei Tanzpaare

Comedian Osan Yaran (38) beschert Llambi dann gleich die nächste Enttäuschung. Der Tango mit Christina Hänni (35) kann den strengen Juror ebenfalls nicht überzeugen. "Was hast du für Zuckungen im Fuß gehabt", erklärt er. Und weiter: "Gefühl, Erotik war alles nicht da, du bist hier spazieren gegangen".

Nur zehn Punkte vergibt die Jury für diesen Tanz - und am Ende muss Yaran zittern.

Dieses Schicksal trifft auch Influencerin Paola Maria (31), die mit "Let's Dance"-Fanfavorit Massimo Sinató (44) einen langsamen Walzer aufs Parkett legt. Zwar kommen die beiden auf ordentliche zwölf Jury-Punkte, doch offenbar findet ihr Tanz nicht den Anklang des anrufenden RTL-Publikums. Scheidet Rebecca Mirs (33) Ehemann etwa schon in Ausgabe zwei aus? Das erscheint unvorstellbar.

Der erste Teilnehmer fährt nach Hause

Zwischen den am besten und am schlechtesten Platzierten bewegen sich einige der Tänzerinnen und Tänzer im Mittelfeld. Schauspielerin Christine Neubauer (62), die in der vergangenen Woche noch komplett euphorisiert erklärte, sie könne "jetzt fliegen", erreicht mit Evgeny Vinokurov (34) gute 18 Punkte. Stuntfrau Marie Mouroum und Alexandru Ionel kommen auf deren 16.

Noch etwas höher schätzt die Jury die Leistung von Diego Pooth und Ekaterina Leonova (19 Punkte für ihren Cha-Cha-Cha), Marc Eggers und Renata Lusin (20 Punkte für einen Tango) sowie Schauspielerin Simone Thomalla und Evgeny Vinokurov (18 Punkte für einen langsamen Walzer) ein.

Und auch YouTuberin Selfiesandra, die mit Zsolt Sándor Cseke antritt, kann die Jury einiges abgewinnen. Die Internet-Berühmtheit habe "den Moment erlebt", findet Motsi Mabuse, auch wenn die Darbietung noch nicht perfekt gewesen sei.

Llambi lobt die Einstellung der 25-Jährigen, die er unter dem Motto: "Ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken" zusammenfasst. 14 Punkte gibt es für den Cha-Cha-Cha.

Am Ende der zweiten "Let's Dance"-Show fällt die Entscheidung dann zwischen Komiker Osan Yaran und Influencerin Paola Maria. Maria bleibt im Rennen, während Yaran ausscheidet.