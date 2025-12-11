Schon Anfang Januar können sich Fans von "Frühling" auf sechs neue Herzkino-Abenteuer mit Dorfhelferin Katja Baumann alias Simone Thomalla freuen.
Das ZDF hat die nächsten Sendetermine der Erfolgsreihe "Frühling" mit Simone Thomalla (60) bekannt gegeben. Die neue, 15. Staffel der ZDF-Herzkino-Reihe startet am Sonntag, 18. Januar 2026 um 20:15 Uhr. Für Dorfhelferin Katja Baumann, erneut gespielt von Simone Thomalla (60), gibt es demnach sechs neue Abenteuer. Auf den Online-Portalen des ZDF sind die Folgen jeweils eine Woche vor dem Sendetermin abrufbar.