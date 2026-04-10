Die Forderung der CDU-Fraktion, die Künstler-Gagen zu reduzieren, hat Unstimmigkeiten ausgelöst. Wie es mit der beliebten sommerlichen Konzerteihe weiter geht, lesen Sie hier.
Es ist, wie das Ereignis immer wieder treffend bezeichnet wird, „der Soundtrack zum Sonnenuntergang“. Und auch im kommenden Sommer findet das Festival jeden Donnerstagabend auf dem Guntram-Palm-Platz in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) statt, wie der Geschäftsführer der Stadtwerke Fellbach, Gerhard Ammon, unmissverständlich klarstellt.