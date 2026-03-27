Beliebte Filmrequisite: C-3PO-Kopf aus Star Wars bringt über eine Million Dollar ein

Der goldene Kopf von C-3PO aus "Das Imperium schlägt zurück" hat bei einer Auktion in Los Angeles für einen Bieterkampf gesorgt. Das seltene "Star Wars"-Requisit hat einen Millionenerlös eingebracht.

Der glänzende Kopf der beliebten "Star Wars"-Figur C-3PO aus "Das Imperium schlägt zurück" hat bei einer Auktion in Los Angeles für Aufsehen gesorgt: Für stolze 1.058.400 US-Dollar wechselte das seltene Requisit den Besitzer. Das Stück wurde bei der Spring Entertainment Memorabilia Live Auction des Auktionshauses Propstore versteigert und erzielte deutlich mehr als die zuvor geschätzten 350.000 bis 700.000 Dollar. Berichten zufolge handelt es sich um das einzige bekannte Exemplar des C-3PO-Kopfes, das je auf dem Sammlermarkt angeboten wurde - ein echtes Highlight für Fans der ikonischen Filmreihe.

Weitere seltene Requisiten wurden versteigert Der Kopf von C-3PO war zwar das teuerste Stück der Auktion, doch auch für andere Filmfans gab es spektakuläre Raritäten zu ersteigern. So kam das Harpunengewehr des von Robert Shaw (1927-1978) verkörperten Haijägers Quint aus Steven Spielbergs (79) Klassiker "Der weiße Hai", inklusive Originalkoffer, für 327.600 Dollar unter den Hammer. Ein weiterer Hit: der berühmte Volleyball Wilson aus "Cast Away - Verschollen" mit Tom Hanks (69), der für 189.000 Dollar einen neuen Besitzer fand.

Auch Fantasy-Fans gingen nicht leer aus: Zerbrochene Fragmente eines Filmschwerts aus "Der Herr der Ringe" erzielten 252.000 Dollar, während die legendäre Karte des Rumtreibers aus "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" für 59.850 Dollar versteigert wurde.

Hohe Einnahmen für das Auktionshaus

Bereits am ersten Auktionstag erzielte Propstore Einnahmen von rund 6,5 Millionen Dollar. Unter den angebotenen Filmrequisiten befand sich auch ein seltenes goldenes Ticket aus dem Kultklassiker "Willy Wonka & die Schokoladenfabrik" aus dem Jahr 1971.

Der abschließende Auktionstag am 27. März stand ganz im Zeichen der Animation - mit mehr als 200 Requisiten, die der Kunst des animierten Films und Fernsehens gewidmet sind.