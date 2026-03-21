Das sommerliche Musikfest sei „keine Pflichtaufgabe der Stadtwerke Fellbach“. Durch die hohen Ausgaben werde die Gewinnausschüttung an die Stadt geschmälert, so die Christdemokraten.
Zu einem echten Erfolgsmodell unterm Kappelberg mit Strahlkraft weit über den Rems-Murr-Kreis hinaus hat sich die sommerliche Konzertreihe „Live im Park“ in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in den vergangenen Jahren entwickelt. Organisiert und finanziert wird das Ereignis von den Stadtwerken Fellbach. An zehn Terminen, jeweils donnerstagabends, sind stets zwischen Anfang Juli und Anfang September herausragende Bands auf der Bühne vor der Schwabenlandhalle zu erleben.