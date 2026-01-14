Beliebte App: Bist du tot? - Kuriose App erstürmt Chinas Charts

Eine App meldet täglich per Knopfdruck, ob Nutzer noch leben - und wird in China zum Hit. Warum das Angebot dort besonders für jüngere Alleinlebende spannend ist.
Peking - In China hat eine App die Charts erstürmt, mit der man sich täglich als noch lebendig melden soll. "Si le me" (zu Deutsch: Bist du tot?) stand in der Rangliste zahlungspflichtiger Apps für Apple-Produkte auf Platz eins in der Volksrepublik. Nutzer müssen sich darin durch Drücken eines Buttons auf dem Display täglich melden. Machen sie das über mehrere aufeinanderfolgende Tage nicht, schickt die App eine Nachricht an einen vom Nutzer eingerichteten Notfallkontakt.