Mehrere Todesopfer nach Schüssen in Grundschule

Serbiens Hauptstadt Belgrad steht unter Schock: Ein Schüler dringt mit einer Waffe in eine Schule ein und eröffnet das Feuer. Über die Motive ist zunächst nichts bekannt.









Ein Schüler hat am Mittwoch in einer Belgrader Schule auf Mitschüler und Schulpersonal geschossen und dabei acht Kinder und einen Wachmann getötet. Das teilte das serbische Innenministerium auf seiner Homepage mit. Sechs weitere Schüler sowie ein Lehrer seien verletzt worden. Eine Schülerin schwebe in Lebensgefahr, berichtete das Medienportal „n1info.rs“. Zuvor hatte das serbische Staatsfernsehen RTS von acht Toten berichtet.