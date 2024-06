Belgische Mannschaft in Ludwigsburg: Kaum belgische Fans – dafür aber Lob für Ruhe und Bier-Preise

Belgische Mannschaft in Ludwigsburg

1 Jérémie Guilmin (links) und seine Gruppe auf Autogrammjagd. Foto: Emanuel Hege

Nur wenige Fans haben sich am Morgen vor dem letzten Gruppenspiel in Stuttgart am Team-Hotel versammelt. Sie sind begeistert von der Domäne Monrepos, einer findet Ludwigsburg viel schöner als Köln.











Bevor es beim letzten Gruppenspiel in Stuttgart um den Einzug ins Achtelfinale geht, macht die belgische Nationalmannschaft am Mittwochvormittag einen Spaziergang durch die Domäne Monrepos. An der Spitze das Trainerteam um Domenico Tedesco, dahinter die Spieler um Superstar Kevin De Bruyne. Wer dem Tross zu nahekommt, wird direkt von einem Sicherheitsmitarbeiter verscheucht: keine Fragen, keine Fotos und keine Autogramme. Jérémie Guilmin, sein Kumpel und deren Söhne versuchen es trotzdem und gehen couragiert auf ihre Nationalmannschaft zu.