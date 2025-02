Belgien: Ein Verletzter bei dritter Schießerei in Brüssel binnen 24 Stunden

Ein Verletzter bei dritter Schießerei in Brüssel binnen 24 Stunden

1 In der Nacht zum Donnerstag fielen erneut Schüsse vor der U-Bahn-Station Clémenceau in Brüssel. Foto: AFP/HATIM KAGHAT

Unbekannte Bewaffnete halten Brüssel in Atem: Bei der dritten Schießerei innerhalb von 24 Stunden wurde in der belgischen Hauptstadt ein Mensch verletzt. Die Polizei vermutet Drogenbanden hinter den Vorfällen.











In der Nacht zu Donnerstag wurde in Brüssel ein Mensch bei einer Schießerei nahe des Südbahnhofs am Bein verletzt. Das berichtete der belgische Rundfunksender RTBF berichtete. Es war nach Polizeiangaben die dritte Schießerei binnen 24 Stunden. Die im Drogenmilieu vermuteten Täter waren vorerst flüchtig.