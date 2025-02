Belgien: Ein Toter bei Schießerei zwischen Drogengangs in Brüssel

1 Die Polizei bei einem Einsatz nach den Schüssen in der Nacht zum Freitag. Foto: AFP/NICOLAS TUCAT

Vier Schießereien innerhalb von 48 Stunden: In Brüssel eskaliert die Gewalt zwischen Drogengangs. In der Nacht zum Freitag kam eine Person ums Leben.











Link kopiert



In Brüssel eskaliert die Gewalt zwischen Drogenbanden: Bei einer erneuten Schießerei kam in der Nacht zum Freitag ein Mensch ums Leben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Bürgermeister des betroffenen Stadtviertels Anderlecht, Fabrice Cumps, sprach im Rundfunksender RTBF von einem „Krieg zwischen Gangs“, die ihre Reviere verteidigen wollten. Es war bereits die vierte Schießerei in der belgischen Hauptstadt binnen 48 Stunden. Die Polizei suchte nach den flüchtigen Tätern.