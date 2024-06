Belgien bei der EM 2024: Die Brandrede des Domenico Tedesco in Stuttgart

1 Engagiert und mit klarer Kante: Belgiens Coach Domenico Tedesco in Stuttgart. Foto: imago//Peter De Voecht

Belgien sichert sich mit einem 0:0 gegen die Ukraine in Stuttgart den zweiten Platz. Der Trainer hält nach dem Spiel eine Brandrede. Im Achtelfinale geht es für die Roten Teufel am Montag gegen Frankreich.











Da war es also, das EM-Heimspiel für Domenico Tedesco und Andreas Hinkel in Stuttgart-Bad Cannstatt. Im Grunde ist die komplette EM ja ein Heimspiel für den württembergischen Coach der Belgier und seinen württembergischen Assistenten, die mit ihrem Tross im Schlosshotel Ludwigsburg logieren und von dort jeden Tag nur kurz auf das Gelände des SGV Freiberg fahren müssen, um zu trainieren. Jetzt war auch der Weg zum Spiel ein kurzer für Tedesco – den in Aichwald aufgewachsenen Trainer der Belgier, der einst auch mal in der Jugendabteilung des VfB Stuttgart Übungsleiter war. Und, klar, auch für Hinkel, den früheren Rechtsverteidiger und einstigen Teil der berühmten Jungen Wilden des VfB.