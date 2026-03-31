Beleuchtungsverbot in Stuttgart: Bleiben Schlösser, Grabkapelle und Co. nun nachts dunkel?

Ab 1. April dürfen Gebäude ganztägig – und damit auch nachts – nicht mehr beleuchtet werden. Doch gilt das Naturschutzgesetz auch an markanten Stuttgarter Bauwerken?
Licht spaltet die Menschen. Die einen mögen es hell, vielleicht sogar bunt – und das die ganze Nacht hindurch. Die anderen ziehen es vor, möglichst wenig an der Dunkelheit zu verändern. Diese Spaltung zeigt sich unter anderem am baden-württembergischen Naturschutzgesetz – und der dazugehörigen Aufregung. Die Aufregung dürfte dieser Tage wieder steigen, denn in dem Gesetz heißt es, dass von Anfang April bis Ende September Gebäude ganztägig – und damit auch abends und nachts – nicht beleuchtet werden dürfen.