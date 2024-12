Beleidigungen gegen Politiker: Von Hallodri bis Hurenbock – Paragraf 188 soll schützen, doch wer wendet ihn an?

1 Politiker müssen sich so manche Beleidigung anhören. Foto: dpa/Michael Kappeler

Politiker müssen sich mehr anhören als andere Zeitgenossen. Ein Paragraf im Strafgesetzbuch soll sie schützen. Er wird höchst unterschiedlich angewendet.











Link kopiert



Es ist nun auch schon wieder ein paar Tage her, dass sich Robert Habeck gegen die Zuschreibung „Schwachkopf“ im sozialen Netzwerk X zur Wehr gesetzt hat. Aber noch immer tönt die Kritik am Wirtschaftsminister der Grünen. Erst Recht, nachdem Ermittler in Folge seines Strafantrag wegen Beleidigung beim Tatverdächtigen eine Hausdurchsuchung eingeleitet hatten. Dabei kann Habeck da gar nichts dafür. Wie die Behörden nach einer Anzeige vorgehen, liegt nicht in den Händen des Anzeigeerstatters, auch dann nicht, wenn der dem Bundeskabinett angehört. Grund für eine Anzeige besteht jedoch allemal: Weil Politiker und Personen des öffentlichen Lebens immer häufiger böse verbal abgegrätscht werden, hat der Gesetzgeber vor knapp vier Jahren den Paragrafen 188 im Strafgesetzbuch eingeführt. Der sanktioniert explizit die Beleidigung von „Personen des politischen Lebens“.