Darf man Politiker als „Lackaffe“ bezeichnen, als „Pinocchio“ oder „Lügenfritz“? Cem Özdemir musste sich schon viele Beleidigungen anhören - und gibt sich unempfindlich.
Der baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir rät im Umgang mit Beleidigungen von Politikern zu Gelassenheit. Er habe in seiner Zeit als Bundesminister „massenhaft spannende Kommentierungen meiner Arbeit“ erhalten, berichtete der Grünen-Politiker in Stuttgart. Er habe sich da maximal zurückgehalten und nur Dinge zur Anzeige gebracht, die absolut strafbewehrt gewesen seien, etwa Todesdrohungen.