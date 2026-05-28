Beleidigung: Ist Friedrich Merz ein Lackaffe?

1 Bundeskanzler Friedrich Merz beim Spatenstichs zum IPAI-Campus in Heilbronn Foto: dpa

In Heilbronn muss das Amtsgericht klären, ab wann der Kanzler sich beleidigt fühlen darf. Seine Vorgänger hatten es nicht einfacher.











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Als Lackaffe wird gemeinhin jemand bezeichnet, der arrogant, eitel oder affektiert wirkt. Was genau als arrogant, eitel oder affektiert wahrgenommen wird, das liegt im Auge des Betrachters. Dass es sich bei dem Begriff um ein abwertendes Schimpfwort handelt, ist unstrittig. Ob es eine Beleidigung ist, den deutschen Kanzler so zu bezeichnen, muss nun das Amtsgericht Heilbronn entscheiden. Die dortige Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl beantragt, nachdem Friedrich Merz im Nachgang seines Besuches vor Ort bei Facebook so bezeichnet wurde. Der Betroffene hat Einspruch eingelegt, nun ist das Gericht am Zug.