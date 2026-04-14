Beleidigung Erdogans: Ex-Oppositionschef in Türkei zu Haftstrafe verurteilt

Jahrelang stand Kilicdaroglu an der Spitze der türkischen Opposition, aber konnte Präsident Erdogan nie besiegen. Nun wird er wegen eines alten Falls verurteilt.
Istanbul - Der ehemalige türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdargolu ist wegen Beleidigung des heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu fast einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht in Mersin verurteilte Kilicdargolu wegen Beleidigung eines Amtsträgers zu elf Monaten und 20 Jahren Haft, wie sein Anwalt der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.