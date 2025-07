Belebung der Innenstadt: Unverständnis bei Händlern: Citymanagement wird vorerst wieder abgeschafft

1 Die Fußgängerzone ist nicht immer so gut besucht wie hier. Deshalb hatte die Kommune in den vergangenen Jahren auf einen Citymanager gesetzt. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Ab Herbst wird es in Marbach (Kreis Ludwigsburg) niemanden mehr geben, der sich um die Belebung der darbenden Innenstadt kümmert. Dabei sieht der Gemeinderat dafür sogar Bedarf.











Link kopiert



Geschäftsleute und Selbstständige hatten sich in den vergangenen Wochen und Monaten vehement für den Erhalt des Citymanagements in Marbach starkgemacht, das wegen finanzieller Zwänge der Stadt auf der Kippe stand. Allerdings vergeblich. Die Kompromisslösung der Verwaltung, die entsprechende Stelle ab Herbst zumindest in reduzierter Form weiterlaufen zu lassen, fiel am Donnerstag im Gemeinderat durch. Die Konsequenz daraus: einen Innenstadtkümmerer wird es vom 1. Oktober an nicht mehr geben. Zumindest vorerst.