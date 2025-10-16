Belebtes Ludwigsburg: Innenstadtverein Ludwigsburg behauptet sich – „Viele andere Städte sind tot“

Der Ludwigsburger Innenstadtverein zeigt mit einer Studie seine Bedeutung für die Stadt. Der Citymanager warnt vor einer Sparmaßnahme – und hat eine Botschaft an die Ludwigsburger.
Dass die Arbeit des Ludwigsburger Innenstadtvereins (Luis) nicht umsonst ist, sollte den meisten Ludwigsburgern bekannt sein. Und dennoch – die Ergebnisse schwarz auf weiß vorliegen zu haben, gibt dem Verein, der von der Stadt Geld bekommt, um die Geschäftsstelle betreiben zu können, Sicherheit. Die nackten Zahlen lügen nicht. Citymanager Markus Fischer hat zwei Botschaften – eine an die Stadt, eine an die Bürger.