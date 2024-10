Belastung für die Schweizer Demokratie: Volksabstimmungen dank frisierter Unterschriften?

1 Initiativen mit gefälschten Unterschriften? Die Vorwürfe wiegen schwer für die direkte Demokratie der Schweiz. Foto: imago /Manuel Geisser

Dunkle Wolken über der Schweizer direkten Demokratie: Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Wahlbetrugs. Professionelle Sammler sollen Unterschriften für Volksinitiativen gefälscht haben.











In kaum einem anderen Staat stimmen die Bürgerinnen und Bürger so oft über große Fragen ab wie in der Schweiz: Sie entscheiden über mehr Rente, weniger Migration, das Aus für die Atomkraft. Im November steht ein Ja oder Nein zum Ausbau der Nationalstraßen auf dem Zettel. Mit einigem Recht also rühmen die Schweizer ihre direkte Demokratie als einzigartig.