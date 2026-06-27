Belastendes Material: Sarah Ferguson besuchte Jeffrey Epstein wohl zweimal in Haft

Sarah Ferguson soll Jeffrey Epstein zweimal besucht haben, während er eine Haftstrafe wegen eines Sexualdelikts an einer Minderjährigen verbüßte. Das geht aus E-Mails hervor.
Es ist eine weitere unangenehme Episode in einer ohnehin belastenden Affäre: Neu öffentlich gewordene E-Mails legen nahe, dass Sarah Ferguson (66) den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gleich zweimal aufsuchte, während dieser von 2008 bis 2009 eine Haftstrafe verbüßte. Über die Besuche berichtet zuerst der "Telegraph".