Belarussische Opposition: Hochschule erinnert an Kalesnikava

1 Maria Kalesnikava vor Gericht Foto: imago images/SNA/Viktor Tolochko via www.imago-images.de

Die Ikone der belarussischen Opposition sitzt seit Jahren in Haft. An ihrer ehemaligen Wirkungsstätte wird nun an ihr Schicksal erinnert.











Link kopiert



Mit einer künstlerischen Veranstaltung erinnern Dozentinnen und Studenten der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HDMK) an diesem Donnerstag an Maria Kalesnikava. Seit September 2020 befindet sich die HDMK-Absolventin als politische Gefangene in verschiedenen belarussischen Haftanstalten. Bei den Massenprotesten im Frühjahr und Sommer 2020 war Kalesnikava, die zuvor in Stuttgart zu Hause war, zu einem der Gesichter der belarussischen Opposition geworden.