Ehningen - Der Verkehr in Richtung Singen wird an diesem Wochenende zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Hildrizhausen einspurig auf die Gegenfahrbahn geleitet. Wegen dieser Teilsperrung haben Verkehrsteilnehmer mit massiven Behinderungen zu kämpfen.

Bereits am vergangenen Wochenende war die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen wegen Brückenarbeiten von Freitagabend bis Sonntagmorgen komplett gesperrt worden. Nicht der Ausbau der A 81 im Bereich Böblingen/Sindelfingen ist diesmal für massive Verkehrsbehinderungen verantwortlich, sondern Belagsarbeiten rund um die Anschlussstelle Ehningen.

Kilometerlange Staus wegen Ausflugwetters

Am Samstag staute sich der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen kilometerlang und auch am Sonntag ist es nicht besser aufgrund des Ausflugverkehrs. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, sind bereits im Laufe des Samstags in diesem Bereich in beide Richtung teils lange Staus entstanden. „Das liegt zum einen an den Bauarbeiten, zum anderen auch an dem schönen Herbstwetter, das viele Menschen auf die Straße lockt“, erklärt die Polizeisprecherin. So staute sich der Verkehr am Samstagmittag in Richtung Singen vier Kilometer, in Richtung Stuttgart gar auf sechs Kilometern. Und auch am Sonntagvormittag staute sich der Verkehr in beide Fahrtrichtungen.

Auch Nebenstrecken zeitweise belastet

Ortskundige Verkehrsteilnehmer können den Bereich umfahren, zumal die wegen Bauarbeiten gesperrte Kreisstraße just zu der Autobahnsperrung wieder befahrbar war und die Ortslage von Ehningen vom Durchgangsverkehr so verschont wird. Allerdings sind die Nebenstrecken zeitweise ebenfalls erheblich belastet. Die Bauarbeiten sollen noch vor dem einsetzenden Berufsverkehr am Montag gegen 5 Uhr beendet und die Sperrung aufgehoben sein.

Grund für die Baustelle sind laut der zuständigen Autobahn GmbH massive Schäden an dem dort aufgebrachten offenporigen Asphalt. Dieser hat zwar den Vorteil, weniger Lärm zu verursachen, gilt aber als weniger haltbar und muss daher häufiger mal erneuert werden. Um möglichst wenig in den Verkehr einzugreifen, sind die Arbeiter rund um die Uhr im Einsatz.

Bauherr verspricht „Asphalt 4.0“

Die Sanierung ist gleichzeitig ein Pilotprojekt, bei dem neue Verfahren im Straßenbau zum Einsatz kommen, die die Autobahn GmbH mit „Asphalt 4.0“ umschreibt – mit „autonomer Logistik“, „modernster Maschinensteuerung“ sowie der Verknüpfung der Daten in einem virtuellen Speicher. Dadurch sollen Asphalt-Herstellung, Logistik, Einbau und Verdichtung optimal aufeinander abgestimmt werden. „Dadurch wird eine Verbesserung der Einbauqualität erreicht, sodass eine Erhöhung der Lebensdauer der Asphaltschichten erzielt werden kann“, schreibt die Autobahn GmbH. In zwei Wochen ist die Fahrtrichtung Stuttgart an der Reihe: Von Freitag, 22. Oktober bis Montag, 25. Oktober rücken erneut die Bauarbeiter an und renovieren den Belag auf der Gegenfahrbahn.