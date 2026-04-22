Die ehemalige Haushälterin von Kylie Jenner hat Klage wegen "Belästigung, Diskriminierung und unrechtmäßiger Kündigung" eingereicht. Sie beschreibt ein "toxisches Arbeitsumfeld" und schwerwiegende Schikanen durch ihre Arbeitgeberin sowie zwei beteiligte Unternehmen.
Die ehemalige Haushälterin von Kylie Jenner (28), Angelica Vazquez, hat die Beauty-Unternehmerin wegen Belästigung, Diskriminierung und unrechtmäßiger Kündigung verklagt. Laut einem Bericht des "People"-Magazins reichte Vazquez am vergangenen Freitag die Klage gegen Jenner sowie die beiden Unternehmen Tri Star Services und Maison Family Services ein. Vazquez war von September 2024 bis August 2025 für Jenner tätig.