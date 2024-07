Belästigung in Schwieberdingen: Mann schlägt Fußgängerin auf den Po

1 Eine sofortige Fahndung führte nicht zum Erfolg. (Symbolbild) Foto: //K. Schmitt

Ein Unbekannter hat einer 58-Jährigen im Herrenwiesenweg in Schwieberdingen auf den Po geschlagen. Später begegnete die Frau dem Mann am Hallenbad erneut, wo er sie ansprach und um einen Kuss bat. Eine weitere Spaziergängerin begegnete ihm ebenfalls.











Eine 58-Jährige ist am Donnerstagabend in Schwieberdingen von einem Unbekannten belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Fußgängerin gegen 17.45 Uhr von der Bahnhofstraße in Richtung Herrenwiesenweg unterwegs, als sich ihr auf einer Holzbrücke ein Unbekannter von hinten näherte. Der Mann schlug ihr unvermittelt auf den Po und rannte anschließend davon. In der Nähe des Hallenbads begegnete ihr der Unbekannte dann erneut, der sie auf Englisch ansprach und um einen Kuss bat. Als die 58-Jährige das ablehnte, griff der Mann in seiner Hose an sein Glied woraufhin die Frau zügig weiterging.