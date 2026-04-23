Belästigt, versetzt, gefeuert?: MrBeasts Firma wegen sexueller Belästigung verklagt

Eine ehemalige Angestellte verklagt die Firma des YouTube-Stars MrBeast. Sie erhebt in der Klage Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Diskriminierung.
Beast Industries, die Firma des YouTube-Megastars MrBeast (27), wird verklagt. Eine ehemalige Angestellte erhebt laut übereinstimmender US-Berichte schwere Vorwürfe. Sie sei selbst sexueller Belästigung ausgesetzt gewesen und habe beobachtet, wie auch andere Frauen belästigt wurden. Die Firma spricht in einem Statement von "eindeutig falschen Aussagen".