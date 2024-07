1 Der Mann hatte eine Eingangstür aufgebrochen und war im Begriff mit erbeutetem Bargeld zu flüchten. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier/Stock.Adobe

Die Polizei konnte am frühen Montagmorgen in Deizisau einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Zudem ergaben sich Anzeichen auf weitere Vergehen.











Am frühen Montagmorgen hat die Polizei in Deizisau (Kreis Esslingen) einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Wie ein Sprecher mitteilt, brach der 39-Jährige gegen 4 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Sirnauer Straße ein, löste dabei aber einen Alarm aus.