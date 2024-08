Bekanntmachung des Palasts: Prinzessin Alexia der Niederlande geht für Studium ins Ausland

Nachdem sie im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht hatte, steht jetzt auch fest, für welches Studium sich Prinzessin Alexia der Niederlande (19) entschieden hat. Die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander (57) der Niederlande und Königin Máxima (53) wird in London die Universität besuchen. Dort nimmt sie ein Studium der Sozialwissenschaften auf. Das gab der Palast am 9. August bekannt.

Studium am University College London

"Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Alexia der Niederlande wird Ende September am University College London mit dem Bachelor-Abschluss in Science & Engineering for Social Change an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften beginnen", heißt es in der Mitteilung auf der Webseite des Königspalastes. Und weiter: "Die Studienzeit der Prinzessin gilt als privat."

Lesen Sie auch

Prinzessin Alexia hatte im Sommer 2023 ihr Abitur am United World College of the Atlantic in Wales bestanden. An der renommierten Privatschule teilte sie mit der spanischen Prinzessin Leonor (18), Tochter von König Felipe VI. von Spanien (56) und Königin Letizia (51), die Schulbank. Nach ihrem erfolgreichen Schulabschluss gönnte sich Alexia zunächst eine Auszeit, reiste durch die Welt und probierte sich Medienberichten zufolge in verschiedenen Jobs aus.

Alexias jüngere Schwester Prinzessin Ariane (17) besucht derzeit das United World College Adriatic, ein Internat in Italien. Kronprinzessin Amalia (20) studiert derweil in Amsterdam Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft. Das vergangene Studienjahr hatte sie in Madrid verbracht.