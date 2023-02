1 William und Kate sind jetzt auch hochoffiziell der Prinz und die Prinzessin von Wales. Foto: imago/i Images

Die Titel von William und seiner Frau Kate als Prinz und Prinzessin von Wales sind nun offiziell. Die vollständige Bekanntmachung des Crown Office wurde am Freitag in "The Gazette" abgedruckt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Titel von William und Kate sind endlich offiziell. Nur einen Tag nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am 8. September 2022 hielt König Charles III. (74) seine erste Rede als Monarch des Vereinigten Königreichs. In der im Fernsehen übertragenen Ansprache kündigte der neue Monarch an, dass sein Sohn Prinz William (40) der neue Prinz von Wales und seine Schwiegertochter Kate (41) die Prinzessin von Wales sein werden.

Die königlichen Titel wurden jedoch erst in diesem Monat offiziell, als die Patentbriefe (Original: "letters patent") am 13. Februar das Große Siegel des Königreichs erhielten. Die vollständige Bekanntmachung des Crown Office wurde am Freitag in "The Gazette" abgedruckt.

Die Bekanntmachung im Wortlaut: "In Übereinstimmung mit der Anweisung SEINER MAJESTÄT DES KÖNIGS haben Patentbriefe das Große Siegel des Königreichs erhalten, datiert auf den 13. Februar 2023 zur Ernennung Seiner Königlichen Hoheit Prinz William Arthur Philip Louis, Herzog von Cornwall Rothesay und Cambridge, Earl of Carrick und Strathearn, Baron von Renfrew, Baron Carrickfergus, K.G., K.T., Lord of the Isles und Prinz und Großer Haushofmeister von Schottland, PRINCE OF WALES und EARL OF CHESTER."

Die als "letters patent" bekannten Rechtsinstrumente sind ein öffentliches Dokument des Monarchen, das den Willen des Souveräns zum Ausdruck bringt.

Queen ernannte sie zum Herzogenpaar Cambridge

Die Titel Herzog und Herzogin von Cambridge hatten William und Kate von Königin Elizabeth an ihrem Hochzeitstag 2011 erhalten. Mit der Ernennung zum Herzog und zur Herzogin von Cambridge wurde das Paar gleichzeitig zum Earl und zur Countess of Strathearn sowie zum Baron und zur Baroness of Carrickfergus ernannt, obwohl diese Titel seltener verwendet wurden.

Unmittelbar nach dem Tod der Queen wurden die Twitter- und Instagram-Accounts von William und Kate zu "Herzog und der Herzogin von Cornwall und Cambridge" aktualisiert, da der Titel des Herzogs von Cornwall traditionell vom ältesten Sohn des regierenden britischen Monarchen getragen wird, während seine Frau den Titel der Herzogin übernimmt. Prinz William und Kate wurden auch zum Herzog und zur Herzogin von Rothesay ernannt, Titel, die zuvor von Charles und der heutigen Königsgemahlin Camilla (75) verwendet wurden, wenn sie sich in Schottland aufhielten.

Der Titel Prinz von Wales wird nicht automatisch verliehen, sondern muss vom Monarchen verliehen werden.

Charles wurde mit neun Jahren Prinz of Wales

König Charles III. war drei Jahre alt, als seine Mutter den Thron bestieg. Erst im Alter von neun Jahren wurde er offiziell zum Prinzen von Wales ernannt. Die Investitur des Prinzen von Wales - bei der Charles dem walisischen Volk als dessen Prinz vorgestellt wurde - fand 1969 auf Schloss Caernarfon statt, inzwischen war Charles 20 Jahre alt.

Eine solche Zeremonie wird für Prinz William nicht erwartet, aber er wird wahrscheinlich eine Rolle bei der Krönung von Charles am 6. Mai spielen.