Bekanntgabe via Instagram

1 Rocco Stark ist wieder Single Foto: imago/Future Image

Im Juni 2018 hat Rocco Stark heimlich geheiratet. In einem emotionalen Instagram-Post erklärt er nun, dass er und seine Frau wieder getrennte Wege gehen.

Nach sieben Monaten Ehe ist alles aus zwischen Rocco Stark (32, "Der Moppelkönig: Eine unglaubliche Geschichte") und seiner Nathalie. Das hat er selbst via Instagram bekannt gegeben. Zu einem Foto, das zwei ineinander gelegte Hände zeigt, wendet sich der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (63) mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans.

"Bitte gebt die Liebe nicht auf"

"Ihr Lieben, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll und eigentlich will ich das auch gar nicht. Aber dieses Kapitel geht leider nicht so aus wie ich es mir gewünscht habe", beginnt Rocco Stark den Post. Weiter schreibt er, dass er sich gewünscht habe, dass "wir zusammen alt werden. Bis das der Tod uns scheidet eben". Es folgt die bittere Bestätigung: "Nur wird es leider so nicht enden."

Trotz des Scheiterns seiner Beziehung glaubt der deutsche Schauspieler und Sänger weiter an die Liebe. Und das wünscht er sich auch von seinen Fans: "Bitte gebt die Liebe nicht auf nur weil ich gerade kein gutes Beispiel dafür bin. Ich glaube weiterhin fest daran. Sie hat ihren Platz in unseren Herzen". Weiter will er sich dazu nicht äußern und bittet um Verständnis. Er hat sogar die Kommentar-Funktion für den Post deaktiviert.

Das Paar hatte sich 2016 kennengelernt und seitdem eine On-Off-Beziehung geführt. Die heimliche Hochzeit im Juni 2018 schien das Happy End zu sein. Ob sich ihre Wege für immer getrennt haben, wird sich zeigen.