Trauer um Bettina Köster (1959-2026). Die ehemalige Frontfrau der Kultband Malaria! ist im Alter von 66 Jahren in Süditalien gestorben. Das geht aus unter anderem aus einem Facebook-Beitrag ihrer früheren Bandkollegin Gudrun Gut (68) hervor. Der deutsche "Rolling Stone" zitiert aus einer Pressemitteilung von Freunden und Weggefährten der Sängerin: "Hiermit geben wir bekannt, dass die deutsche Musikerin Bettina Köster am 16. März 2026 in Capaccio Paestum, Italien, verstorben ist." Köster sei "am Vormittag des 18. März 2026 auf dem Friedhof von Capaccio Paestum beigesetzt" worden, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Trauerfeier habe im privaten Rahmen stattgefunden. Eine Todesursache wird nicht genannt.

Bekanntester Hit "Kaltes klares Wasser" Bettina Köster machte zuerst im Westberlin der späten 1970er Jahre als Musikerin auf sich aufmerksam. Gemeinsam mit Gudrun Gut war sei Teil der Band Mania D. 1981 folgte dann die Gründung von Malaria!. Die Gruppe war stilprägend für New Wave und Post-Punk. Mit Liedern wie "Your Turn to Run", "You You", "Thrash Me" und "Geld/Money" gingen sie in die Musikgeschichte ein.

Der wohl bedeutendste Song von Malaria! war "Kaltes klares Wasser", der weit über den Underground hinaus bekannt wurde. Viele Jahre nach der Erstveröffentlichung griffen Chicks On Speed das minimalistische Lied im Jahr 2000 wieder auf - und machten eine ganz neue Generation von Hörerinnen und Hörern damit bekannt.

Von Westberlin ins Studio 54

Köster war besonders für ihre dunkle, tiefe Stimme und ihr androgynes Stiling bekannt. Aus dem damaligen Westberlin schaffte sie es bis ins legendäre New Yorker Studio 54, tourte unter anderem mit Siouxsie and the Banshees und The Birthday Party in Europa und den USA. Nach den Berliner Jahren zog es Köster nach New York, wo sie in den späten 1980er und 90er Jahren lebte.