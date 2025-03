"Yellowstone"-Star Cole Hauser (49) trauert um seinen Vater Wings (1947-2025). Der Charakterdarsteller ist am 15. März im Alter von 78 Jahren eines natürlichen Todes gestorben, wie seine Ehefrau Cali Lili Hauser dem US-Magazin "Variety" bestätigt hat. Unter anderem auf Instagram setzte die Witwe von Wings Hauser zudem einen bewegenden Post ab.

Bekannt aus Daily-Serie "Schatten der Leidenschaft"

"Filmikone Wings Hauser ist am Wochenende in den Armen seiner Film- und Musikpartnerin Cali Lili Hauser in ihrem Studio gestorben", heißt es in dem Statement. Seine "einzigartige, legendäre Karriere" habe sich "über 58 Jahre in Film, Fernsehen und Musik" erstreckt. Er habe in dieser Zeit "mit vielen der größten Künstler der Branche zusammengearbeitet und sich deren Respekt verdient".

Lesen Sie auch

In seinem Heimatland, den Vereinigten Staaten, war er ein bekanntes TV-Gesicht. Zunächst machte er in der Daily-Serie "Schatten der Leidenschaft" auf sich aufmerksam, in der er von 1977 bis 1981 und dann noch einmal im Jahr 2010 auftrat. Auch in den erfolgreichen Serien "Beverly Hills, 90210", "Mord ist ihr Hobby" oder "Roseanne" hatte er im Lauf der Jahre wiederkehrende Rollen. Auf der Kinoseite übernahm er etwa eine denkwürdige Rolle in "Vice Squad" aus dem Jahr 1982.

"Yellowstone"-Star Cole Hauser, der in der Neo-Western-Serie die Figur Rip Wheeler verkörperte, stammt aus Hausers zweiter Ehe mit Cass Warner Sperling (1948-2024).