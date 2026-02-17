Bekanntes Fernsehgesicht: TV-Star mit Bühnen-Leidenschaft - Lambert Hamel ist tot

Bösewicht, Kanzler, Familienvater - das Fernsehpublikum mochte Lambert Hamel in unterschiedlichsten Rollen. Auf der Bühne war er mehr als 50 Jahre lang vor allem in klassischen Stücken zu sehen.
München - Er gehörte zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen - auch wenn seinen Namen nicht gleich jeder parat hatte: Lambert Hamel. In Krimis spielte er oft den Fiesling oder den Bösen, auch Polizist, Arzt und Bischof war er schon - und der Einheitskanzler Helmut Kohl. Mit seiner schauspielerischen Vielfalt feierte Hamel auch auf der Bühne Erfolge. Am vergangenen Freitag (13. Februar) ist Hamel im Alter von 85 Jahren gestorben.