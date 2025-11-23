Bekannter Podcast-Host: Neuauflage der TV-Sendung „PS Profis“ mit einem Oberriexinger

Ferry Weiss ist zusammen mit Sidney Hoffmann ab Ende November mit seiner eigenen Sendung auf Sport1 zu sehen. Dass das möglich wurde, ist alles andere als selbstverständlich.
Für viele dürfte der Oberriexinger (Kreis Ludwigsburg) Ferry Weiss vor allem als Podcast-Host bekannt sein. Seit über eineinhalb Jahren plaudern Sidney Hoffmann und er wöchentlich über Autos, aber auch über Alltägliches wie Handytarife oder das Eheleben. Ab 30. November sind die beiden nun zusätzlich im TV zu sehen – mit ihrer eigenen Serie auf Sport1.