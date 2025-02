Bekannter Hochstapler: Polizisten umgefahren - Britischer Betrüger in Frankreich verurteilt

Polizisten umgefahren - Britischer Betrüger in Frankreich verurteilt

1 Ein britischer Serienbetrüger muss in Frankreich in Haft (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Brite muss in Frankreich in Haft, weil er dort auf der Flucht zwei Polizisten umgefahren hat. In England wurde er für ganz andere Taten schuldig gesprochen. Dazu gibt es mehrere Dokumentationen.











Ein britischer Hochstapler und Serienbetrüger ist in Frankreich zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte auf der Flucht vor der Polizei - wegen eines anderen Vergehens - zwei Beamte umgefahren und einen davon schwer verletzt. Ein Gericht in Guéret in Zentralfrankreich sprach nun das Urteil über den 53-Jährigen. Außerdem müsse er den Beamten ein Schmerzensgeld zahlen, teilte das Gericht mit.