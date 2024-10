Bekannte Immobilie in Marbach: Was passiert mit dem Güterschuppen am Bahnhof?

Was passiert mit dem Güterschuppen am Bahnhof?

Man muss mit der S-Bahn nur zwei Stationen fahren, dann gelangt man nach Freiberg am Neckar und dort direkt zum Restaurant Rübli – das für den Marbacher Bürgermeister Jan Trost eine ideale Blaupause darstellt. Die Gaststätte mit Gästezimmern befindet sich in einem früheren Güterschuppen, den ein Investor herausgeputzt und mit neuem Leben gefüllt hat. Also genau das, was sich Trost auch für den Güterschuppen am Marbacher Bahnhof wünscht, wie er schon vor fast zwei Jahren sagte, als das Gebäude gerade von der Deutschen Bahn (DB) saniert wurde. Doch die Mühlen mahlen in dem Fall sehr langsam. Bis heute steht die Immobilie leer, zeichnet sich derzeit keine neue Nutzung ab.