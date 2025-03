Bekannt von Bad Banks oder The Crown: The Dispatcher: Christian Schwochow dreht Apple-Serie

1 Christian Schwochow macht international Karriere. Foto: imago/Future Image

Von Rügen bis "The Crown": Christian Schwochow hat international Karriere gemacht. Nun bekommt der deutsche Regisseur eine Serie bei Apple TV+. Darum geht es in "The Dispatcher".











Nächster internationaler Karriereschritt für Christian Schwochow (46). Nachdem der auf Rügen geborene Regisseur für Netflix schon ein paar Folgen von "The Crown" inszeniert hat, vertraut ihm Apple TV+ eine ganze Serie an. Der Deutsche wird in Australien alle Episoden von "The Dispatcher" drehen. Außerdem wird er als ausführender Produzent fungieren. Das gab Apple am Freitag bekannt.