Nur wenige Wochen vor ihrem achten Hochzeitstag hat Christina Perri die Scheidung von Paul Costabile eingereicht. Die Sängerin, bekannt durch ihren "Twilight"-Hit "A Thousand Years", hat mit dem Moderator zwei gemeinsame Kinder.

Nach fast acht Jahren Ehe ist Schluss: Christina Perri (39) hat die Scheidung von ihrem Mann Paul Costabile (38) eingereicht. Das berichtet unter anderem das US-Magazin "People", dem die entsprechenden Gerichtsunterlagen vorliegen sollen. Als Grund nennt die Sängerin und Songwriterin darin "unüberbrückbare Differenzen".

Christina Perri und Paul Costabile hatten am 12. Dezember 2017 geheiratet, ein gutes halbes Jahr nach ihrer Verlobung. Kennengelernt hatten sich die Sängerin und der Moderator vier Jahre zuvor bei einem Radiointerview.

Christina Perri: Gemeinsames Sorgerecht für beide Kinder

Das frisch getrennte Paar hat zwei gemeinsame Töchter: Carmella Stanley wurde 2018 geboren, Pixie Rose 2022. Dazwischen mussten Perri und Costabile zwei schwere Verluste verkraften: Anfang 2020 erlitt die Sängerin eine Fehlgeburt, im November desselben Jahres kam ihre Tochter Rosie still zur Welt.

Im Zuge der Scheidung beantragte Perri das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder. Außerdem fordert sie laut Medienberichten, keinen Unterhalt an ihren Noch-Ehemann zahlen zu müssen.

Christina Perri wurde 2010 bekannt, als ihre Debütsingle "Jar of Hearts" in der TV-Show "So You Think You Can Dance" vorgestellt wurde. 2011 schrieb sie für "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht, Teil 1" den Song "A Thousand Years", der während des Abspanns zu hören ist. Für den zweiten Teil des "Twilight"-Finales nahm sie eine neue Version des Liedes auf.