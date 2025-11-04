Nur wenige Wochen vor ihrem achten Hochzeitstag hat Christina Perri die Scheidung von Paul Costabile eingereicht. Die Sängerin, bekannt durch ihren "Twilight"-Hit "A Thousand Years", hat mit dem Moderator zwei gemeinsame Kinder.
Nach fast acht Jahren Ehe ist Schluss: Christina Perri (39) hat die Scheidung von ihrem Mann Paul Costabile (38) eingereicht. Das berichtet unter anderem das US-Magazin "People", dem die entsprechenden Gerichtsunterlagen vorliegen sollen. Als Grund nennt die Sängerin und Songwriterin darin "unüberbrückbare Differenzen".