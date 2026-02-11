Wie kaum ein Zweiter in der Geschichte der Komödie gelang es ihm, nicht zu lachen. Heute wäre der unvergessene Leslie Nielsen 100 Jahre alt geworden.
Generationen von Comedy-Fans schätzen den kanadischen Schauspieler Leslie Nielsen (1926-2010), der das Genre der Filmparodie entscheidend mitgeprägt hat. 1980 spielte er in "Airplane!" (deutscher Titel: "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug") noch eine markante Nebenrolle, bevor er mit der "Nackte-Kanone"-Trilogie endgültig zur Kultfigur wurde. Danach folgten zahlreiche weitere Komödien und Parodien - mit wechselnder Qualität. Dabei begann Nielsens Karriere zunächst ganz anders.