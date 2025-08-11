Bekannt durch Die Bachelorette: Gustav Masurek spielt bei AWZ

Nach einem Kurzauftritt bei "GZSZ" steht Gustav Masurek nun für "Alles was zählt" vor der Kamera - und übernimmt dort eine Gastrolle. Das sagt "GZSZ"-Star Anne Menden über den Auftritt ihres Verlobten.
Nach einem Miniauftritt an der Seite seiner Verlobten Anne Menden (39) in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat Gustav Masurek (36) seine erste größere Serienrolle ergattert. Der aus "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" bekannte Reality-Star übernimmt eine Gastrolle in "Alles was zählt", wie RTL am Montag mitteilt.